Servizio civile, il bando del Comune 

Il Comune di Villanovaforru offre a due giovani l’opportunità di fare il Servizio civile. Il progetto “Insieme si può: cultura e turismo nei comuni della Sardegna” mira alla valorizzazione e alla comunicazione dei beni culturali. I partecipanti collaboreranno con le aree culturali del piccolo centro della Marmilla. Le richieste sono aperte a giovani dai 18 e ai 29 anni (non compiuti) attraverso domanda da inviare entro il 15 febbraio. Sono previste 25 ore di impegno a settimana in 5 o 6 giorni, con un contributo mensile di 507,30 euro. Simona Garau, giovane sanlurese, ha frequentato il liceo artistico e l’Accademia delle belle Arti. Nel 2022 è stata volontaria a Villanovafurru e si occupava di promozione social, ma anche di fotografia, di organizzazione mostre e di rassegne: «Lavoravo nell’ufficio cultura, in biblioteca e nel Museo, e mi sono confrontata con tutte le realtà culturali del paese», racconta la giovane che ha così dato seguito alla sua formazione artistica e professionale. ( g. g. s. )

