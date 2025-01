Servizio civile,  ecco tutti i progetti 

C’è tempo sino al 18 febbraio per presentare la domanda di partecipazione a uno dei progetti di Servizio civile universale destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni che risiedono nei centri della Città metropolitana. Per il progetto “Assieme per integrare”, è previsto l’impiego di 10 volontari per supportare gli uffici del servizi sociali e della pubblica istruzione di Sarroch e Pula. Saranno invece 6 i posti per il progetto “Ci siamo anche noi” nell’Ufficio del servizio sociale di Sarroch. Daranno manforte agli asili nido comunali di Sarroch e Pula i 10 volontari scelti per il progetto “Cresciamo insieme”. La Biblioteca di Pula sarà tra quelle individuate nella Città metropolitana, in cui verranno ammessi 26 giovani che prenderanno parte al progetto Radici. I progetti avranno la durata di un anno: gli aspiranti volontari devono produrre la domanda di partecipazione e inviarla all’ente titolare del progetto sulla piattaforma apposita. ( i. m. )

