Servizio civile, ecco il bando: possibilità per otto giovani 

Otto volontari per il servizio civile universale in Comune a Tortolì. È stato pubblicato l'avviso per partecipare al programma che prevede l'esperienza formativa in Italia e all'estero. Al municipio di via Garibaldi ci sarà la possibilità per otto giovani che saranno impiegati in diversi progetti nei settori delle politiche sociali, cultura, ambiente e protezione civile. Due per ogni area. Possono partecipare i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale di venticinque ore. Gli operatori volontari selezionati riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro. Domande su domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14 del 18 febbraio 2025. (f. me.)

