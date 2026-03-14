Servizio civile e Acli: 35 i posti disponibili 

Dodici mesi per crescere, acquisire nuove competenze e impegnarsi concretamente per la comunità: torna il servizio civile universale con i progetti delle Acli di Cagliari. Un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti che desiderano mettersi in gioco, fare esperienza e partecipare attivamente alla vita sociale del territorio. Sono 35 i posti disponibili nei diversi progetti avviati sul territorio del Sud Sardegna, con l’obiettivo di coinvolgere ragazze e ragazzi con iniziative che spaziano dall’inclusione sociale alla promozione dei diritti, dal sostegno alle famiglie all’empowerment giovanile.

I progetti

I progetti attivi per il 2026 coprono diverse aree di intervento e si svolgeranno nelle sedi Acli di Cagliari, Elmas, Decimomannu, Gesico, Cortoghiana, San Giovanni Suergiu e Quartu Sant’Elena. Le proposte comprendono: “Voce libera”, “Anziani in rete”, “AttivaMente”, “Futuro giovane”, “Rete famiglia”, “Play your time”, “Futuro cittadino”, “Oltre i confini”, “Futuro in classe”. Ogni progetto ha una durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali e prevede un compenso mensile di 519,47 euro.

L’esperienza di servizio civile, non solo arricchisce il percorso di crescita individuale, ma è anche valutabile nei concorsi pubblici e può essere riscattata ai fini pensionistici. È possibile presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente su domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 dell’8 aprile. A Cagliari il primo incontro formativo si svolgerà il 20 marzo alle 17 nella sede delle Acli di viale Marconi 4.

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