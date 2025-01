Servizio civile, domande in Municipio 

Decimomannu è presente nell’elenco dei nuovi progetti 2025 di Servizio civile universale pubblicati qualche giorno fa. Fino alle ore 14 del 18 febbraio sarà possibile inoltrare domanda di partecipazione a uno dei progetti che impiegheranno gli operatori volontari, dai 18 ai 28 anni, su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Tra questi 6 sono stati presentati dalla Città Metropolitana di Cagliari e dai Comuni metropolitani accreditati come enti ospitanti, Decimomannu compreso. In particolare si potrà fare richiesta di partecipazioni ai progetti “Percorsi condivisi di assistenza” e “Officine Aias”, pensati dall’ente Aias e volti all’assistenza alle persone con disabilità e alle attività artistiche finalizzate a processi di inclusione. Ci sono poi “FrequenzAttiva” e “Radici”, ideati dall’Acli e rivolti al tutoraggio scolastico e all’animazione culturale per gli anziani, nonché “La forza delle famiglie”, sempre Acli, a favore dell’educazione e della promozione dei diritti del cittadino.

Infine la Città Metropolitana ha creato il progetto “Risorse attive digitali interconnesse culturali innovative” che vedrà i volontari impegnati nella cura e nella conservazione delle biblioteche comunali. (sa. sa.)

