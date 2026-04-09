Servizio civile, c’è tempo per presentare le domande 

Un'opportunità per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale. Il Comune di Tortolì fa sapere che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande. Diversi i progetti in cui potranno cimentarsi per un anno, vivendo un’esperienza di crescita personale e professionale negli ambiti dell'assistenza, della protezione civile, della tutela del patrimonio ambientale e della valorizzazione del patrimonio comunale. C'è ancora tempo fino alle 14 del 16 aprile per presentare domanda.

«Partecipare significa mettersi in gioco, sviluppare competenze e contribuire concretamente al bene della collettività», dice l'assessora con delega al Servizio Civile, Irene Murru.

RIPRODUZIONE RISERVATA