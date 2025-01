Servizio civile, alla ricerca di 30 volontari 

Bando del Comune per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile. Trenta i posti da assegnare. Le domande fino alle ore 14 del 18 febbraio consentiranno ai candidati di concorrere a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026. In particolare, il Comune di Nuoro, insieme al consorzio Solco, ha presentato il programma “Care (Cura assistenza relazione educazione)” e ricerca complessivamente 30 operatori. È prevista una riserva di otto posti dedicati ai giovani con minori opportunità per difficoltà economiche e un periodo di tutoraggio di un mese sulla ricerca attiva del lavoro.

Obiettivo del progetto è quello di «sostenere, attraverso i centri di informazione europea, l’inclusione attiva dei giovani e degli studenti con azioni multisettoriali che coinvolgano l’educazione civica e la cittadinanza europea, la cultura, il digitale e lo sport, al fine di prevenire il disagio giovanile, supportare la partecipazione attiva e l’occupabilità e costruire una società più inclusiva e sostenibile». Diciotto operatori saranno impegnati nel palazzo di via Dante, due nel Centro servizi Europa di via Manzoni, quattro nella sede Eurodesk di Cagliari, altrettanti a Sassari e due a Bosa.

Informazioni in via Manzoni 83, telefono 0784/247018.

