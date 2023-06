Servizio bagnini,  via alle domande 

Via alla manifestazione d’interesse per affidare il sevizio di sicurezza balneare nelle spiagge quartesi durante l’estate.

Nei giorni scorsi la Giunta aveva approvato gli indirizzi per pianificare le attività dei bagnini durante i mesi di luglio e agosto: quattro torrette, e almeno una attrezzata per l’accompagnamento dei disabili dal parcheggio al bagnasciuga con il posizionamento di passerella e sedia da mare job, defibrillatore e sup gonfiabili.

Due sono previste al Poetto, le altre dislocate tra Flumini e Sant’Andrea, e Geremeas e Kala ‘e Moru. Ora parte la corsa per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro territoriale di Protezione Civile - Sezione Mare che potranno presentare la propria istanza in Comune - tramite posta elettronica certificata - entro il 21 giugno.

