Servizio asilo nido,  al via le domande 

Il Comune ha aperto i termini per le domande sulla concessione di voucher per l’asilo nido. L’intervento è rivolto alle famiglie che hanno figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. L’importo non potrà superare un massimo di 2mila euro e potrà rimborsare un massimo di 11 mensilità. Le domande potranno essere presentate entro il 31 gennaio all’Ufficio protocollo, in busta chiusa nella cassetta del Comune e via Pec (indirizzi comune.siamanna.or@legalmail.it o ass_sociale@comune.siamanna.or.it). I moduli sono disponibili negli uffici comunali o sul sito dell’ente. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA