«Servizio antinquinamento a rischio» 

«Da settembre due presidi su cinque del servizio antinquinamento marino presenti in Sardegna verranno soppressi da parte del Ministero dell’Ambiente», avverte la segreteria generale della Filt Cgil Sardegna. Al momento i servizi antinquinamento sono previsti nei porti di Cagliari, Arbatax, Golfo Aranci, Oristano e Porto Torres. «Le cinque motonavi, armate da personale altamente qualificato, hanno sempre offerto e garantito un puntuale servizio di antinquinamento e di tutela delle coste e dei mari anche a protezione della natura, della flora e della fauna marina presente nella nostra isola», si spiega in una nota.

Il Ministero dell’Ambiente in previsione della scadenza della convenzione prevista per il 31 di agosto, si sarebbe dovuto pronunciare entro il 12 di agosto per una proroga ma «il tutto è stato rinviato ed a oggi l’unica certezza è che le due moto navi presenti nei porti di Arbatax ed Oristano andranno via».

Tutto questo, spiega la nota, «comporterà oltre ad un evidente danno sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente e del presidio del mare, anche una perdita di posti di lavoro e di professionalità ad oggi presenti nei due porti sardi. Inoltre, non si può e non si deve sottovalutare la distanza di miglia marine dagli altri porti. In caso di urgenza di intervento per risolvere uno sversamento a mare, arriverebbero su tali località non prima di dieci ore che in alcuni casi potrebbero essere anche 15 a causa della lentezza con cui si spostano alcune imbarcazioni, ovvero quando il disastro ambientale si è ampiamente compiuto».

