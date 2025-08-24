VaiOnline
Ambiente.
25 agosto 2025 alle 00:20

«Servizio antinquinamento a rischio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Da settembre due presidi su cinque del servizio antinquinamento marino presenti in Sardegna verranno soppressi da parte del Ministero dell’Ambiente», avverte la segreteria generale della Filt Cgil Sardegna. Al momento i servizi antinquinamento sono previsti nei porti di Cagliari, Arbatax, Golfo Aranci, Oristano e Porto Torres. «Le cinque motonavi, armate da personale altamente qualificato, hanno sempre offerto e garantito un puntuale servizio di antinquinamento e di tutela delle coste e dei mari anche a protezione della natura, della flora e della fauna marina presente nella nostra isola», si spiega in una nota.

Il Ministero dell’Ambiente in previsione della scadenza della convenzione prevista per il 31 di agosto, si sarebbe dovuto pronunciare entro il 12 di agosto per una proroga ma «il tutto è stato rinviato ed a oggi l’unica certezza è che le due moto navi presenti nei porti di Arbatax ed Oristano andranno via».

Tutto questo, spiega la nota, «comporterà oltre ad un evidente danno sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente e del presidio del mare, anche una perdita di posti di lavoro e di professionalità ad oggi presenti nei due porti sardi. Inoltre, non si può e non si deve sottovalutare la distanza di miglia marine dagli altri porti. In caso di urgenza di intervento per risolvere uno sversamento a mare, arriverebbero su tali località non prima di dieci ore che in alcuni casi potrebbero essere anche 15 a causa della lentezza con cui si spostano alcune imbarcazioni, ovvero quando il disastro ambientale si è ampiamente compiuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 
La guerra in Ucraina

Trump, stop alla «carneficina insensata»

Zelensky: adesso una pace giusta. Ma Lavrov: sul vertice con Putin stai facendo teatro 