Servizi video: bando comunale 

Nuove opportunità di lavoro per troupe televisive nel Comune di Villacidro, che ha appena aperto una manifestazione di interesse aperta agli operatori e alle aziende di produzione video per assumere due troupe televisive o cinematografiche. I professionisti devono garantire la presenza di almeno due operatori, un assistente e un operatore per il montaggio. Lo scopo del pre-bando è individuare troupe interessate alla creazione di materiale video promozionale sulla festa di San Sisinnio di agosto, da trasmettere in diretta televisiva. Alla manifestazione di interesse, scaricab ile sul sito ufficiale del Comune , è allegata una scheda tecnica contenente la tipologia di materiali e accessori minimi che la troupe deve possedere per partecipare alla selezione . Per presentare le domande c’è tempo fino alle 12 del 17 luglio. (m. me.)

