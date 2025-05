Servizi turistici in gestione per cinque anni  

I parcheggi a pagamento, il servizio di rimozione, il bus navetta (estivo e scolastico), gli info point e i musei saranno gestiti per i prossimi cinque anni dalla società in house “Villasimius srl”. Altri sette servizi previsti nel piano industriale presentato dalla stessa “Villasimius srl” – fra questi l’eliporto (ancora da realizzare), la gestione del faro dell’Isola dei Cavoli e delle spiagge – saranno discussi di nuovo in Aula entro giugno. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale per quello che è anche un primo storico accordo fra le due parti. Accordo nato poco prima dell’inizio della seduta pubblica, in un incontro a porte chiuse («intenso e proficuo», è stato detto) tra maggioranza e minoranza.

L’accordo

«Sono servizi molto importanti – sottolinea il sindaco Gianluca Dessì – per fare di Villasimius una località turistica d’eccellenza. Servizi che vanno portati avanti assieme, non in maniera frammentata. Per questo la società in house è fondamentale, è il braccio operativo dell’amministrazione comunale». Una società «costituita con lungimiranza nel 2008 – ha aggiunto il primo cittadino - che garantisce occupazione e un’ampia ricaduta economica. E con i nuovi servizi ci sarà un ulteriore passo in avanti».

Il piano

Nel piano industriale i servizi proposti sono dodici (con diverse tempistiche di avvio), gli altri sette verranno approfonditi dai consiglieri prima di essere discussi in Aula per l’eventuale approvazione. «Ci incontreremo più volte - ha concluso Dessì – per confrontarci e apportare eventuali migliorie ai nuovi servizi. Si tratta di scelte politiche». Tra i servizi da approfondire, oltre alla gestione del faro dell’isola e a quella di un futuro eliporto, c’è anche la vigilanza ambientale nelle spiagge, la gestione del Parco Bussi e il coordinamento dell’osservatorio turistico.

Il dibattito

«Prendiamo atto – ha detto il capogruppo di minoranza Livio Carboni – dell’apertura della maggioranza, valuteremo meglio assieme alcuni servizi da qui a giugno». Concetto ribadito da Tore Sanna: «Partiamo subito con i servizi storici – ha aggiunto - e poi approfondiamo per i nuovi. Ribadiamo che la “Villasimius Srl” è un braccio operativo e che programmazione e obiettivi restano in mano al Consiglio».

Ma c’è anche un’altra novità, anche questa votata all’unanimità: l’ampliamento del Cda della società in house, fino ad oggi costituito da un amministratore unico (da un anno alla guida c’è Gianni Giagoni, è sua la svolta del “piano industriale” redatto da società esperte e rinomate). Saranno tre, cioè, i componenti del consiglio di amministrazione. Persone da individuare in base alle competenze e alla complessità dei servizi che dovranno essere gestiti.

