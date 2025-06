«Servizi territoriali, il vuoto colpisce soprattutto la terza età»  

È la fascia di popolazione che cresce ai ritmi più elevati anno dopo anno, gli over 65 che, rileva il report del centro studi della Cgil regionale, al primo gennaio 2025 rappresentano il 27,4% dei residenti in Sardegna. Una quota cresciuta di quasi dieci punti percentuali nell’arco di due lustri, mentre crollano la natalità e le fasce anagrafiche più giovani. Un invecchiamento accelerato che, nel vuoto dell’assistenza territoriale, impone interventi immediati sul fronte della cura e della prevenzione. Con queste premesse sono stati avviati i tavoli di confronto, ieri un incontro, tra Cgil, Cisl e Uil e l’assessore alla sanità Armando Bartolazzi sui temi della cura della terza età, rete ospedaliera, medicina generale, integrazione socio-sanitaria. «Un vuoto dell’assistenza che pesa soprattutto sugli anziani, spesso affetti da più d’una patologia cronica», puntualizza Giacomo Migheli, segretario dei pensionati Cgil. Tra i problemi più urgenti, in tema di servizi territoriali, la carenza di posti letto nelle residenze socio-sanitarie e le inefficienze dell’assistenza domiciliare integrata. «Denunciamo fortissime disuguaglianze rispetto alla media italiana. Infatti, nell’Isola la percentuale di anziani trattata in assistenza domiciliare integrata è del 2,1% a fronte di una media nazionale del 3,8».

E in tema di servizi territoriali, gran parte del vuoto può senz’altro essere colmato dalla collaborazione tra Comuni e Regione. L’amministrazione comunale di Cagliari, per fare un esempio, sta lavorando sul potenziamento dell’assistenza domiciliare. «L’obiettivo è garantire la vita nella propria casa alle persone anziane o non autosufficienti per evitare l’inserimento in strutture residenziali», spiega l’assessora alla salute e al benessere Anna Puddu. Un intervento all’esame è la rete dei centri diurni, «per dare modo alle tante persone sole di avere momenti di aggregazione, di incontro, di socialità». Un intervento sul fronte del benessere, assolutamente urgente in una città dove 14mila delle 38mila persone che vivono da sole hanno 65 anni e più. Si lavora anche a un progetto sperimentale, d’intesa con l’assessorato regionale alla sanità, e che coinvolge i medici di base, per la creazione di una rete di supporto agli anziani che hanno necessità di cure, prestazioni sanitarie, riabilitazione. ( p.s. )

