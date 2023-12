Servizi socio sanitari integrati, il Comune alla guida del Plus 

La gestione del Plus Quartu-Parteolla torna nelle mani del Comune quartese, che riprende il suo ruolo di ente capofila ceduto a Dolianova pochi anni fa. Di fatto si tratta di una rete fra diversi Comuni del Cagliaritano e del Parteolla che ha come obiettivo quello di sostenere le persone in difficoltà con servizi sociali e socio sanitari integrati.

La delibera è stata approvata durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. «Quartu si riappropria di un ruolo e una funzione che ormai mancavano da tre anni», l’annuncio dell’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni prima del voto nell’Aula di via Porcu. «Ringrazio Dolianova per il lavoro fatto sinora, adesso torneremo noi ente capofila, consapevoli che il Plus va gestito con cognizione, competenza e coscienza, e sono certo che il Comune di Quartu possa dare il giusto supporto».

Camboni ha poi ricordato alcuni dei servizi riattivati per dare un aiuto ai quartesi in difficoltà: «Siamo riusciti a portare dei risultati importanti, dall’istituzione del servizio educativo territoriale alla prossima apertura del centro per la famiglia in città, abbiamo attivato anche la tutela giuridica per le persone fragili, il punto unico di accesso. E ora», ha aggiunto, «apriamo alla prospettiva di nuove progettualità e interventi per dare risposte ad altri problemi».

