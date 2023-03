Servizi sociali, terzo cambio 

Il partito di Michele Piredda da subito aveva espresso la volontà di affidare l’incarico a Carmen Murru, consigliera più votata alle elezioni amministrative nel partito dei Riformatori e poi approdata nell’Udc. Un rospo troppo grande da digerire per Massimiliano Sanna che si era avventurato in un pericolosissimo muro contro muro con lo scudo crociato. A novembre, durante la seduta dedicata alle dichiarazioni programmatiche l’Udc (fatta eccezione per Paolo Angioi) non si era presentata in Aula. Quattro voti in meno che difficilmente avrebbero garantito la governabilità alla maggioranza di centrodestra. Da qui l’accordo, più o meno noto, di posticipare di qualche mese la nomina di Murru, affidando temporaneamente la delega ad Alessandra Porcu.

Dopo settimane di indiscrezioni arriva l’ufficialità, anche se la notizia negli ambienti di piazza Eleonora non è certo piombata come un fulmine a ciel sereno. L’ingresso in Giunta della farmacista Alessandra Porcu al posto della dimissionaria Giovanna Bonaglini si era concretizzato non senza fatica dopo estenuanti trattative e qualche minaccia di crisi.

Centocinque giorni esatti. A poco più di tre mesi dalla nomina, Alessandra Porcu saluta tutti e lascia l’assessorato ai Servizi sociali. Sulla poltrona più scottante di Palazzo degli Scolopi arriva Carmen Murru, già titolare dell’incarico nella Giunta di Andrea Lutzu e oggi consigliera dell’Udc.

Dopo settimane di indiscrezioni arriva l’ufficialità, anche se la notizia negli ambienti di piazza Eleonora non è certo piombata come un fulmine a ciel sereno. L’ingresso in Giunta della farmacista Alessandra Porcu al posto della dimissionaria Giovanna Bonaglini si era concretizzato non senza fatica dopo estenuanti trattative e qualche minaccia di crisi.

Il primo tentativo

Il partito di Michele Piredda da subito aveva espresso la volontà di affidare l’incarico a Carmen Murru, consigliera più votata alle elezioni amministrative nel partito dei Riformatori e poi approdata nell’Udc. Un rospo troppo grande da digerire per Massimiliano Sanna che si era avventurato in un pericolosissimo muro contro muro con lo scudo crociato. A novembre, durante la seduta dedicata alle dichiarazioni programmatiche l’Udc (fatta eccezione per Paolo Angioi) non si era presentata in Aula. Quattro voti in meno che difficilmente avrebbero garantito la governabilità alla maggioranza di centrodestra. Da qui l’accordo, più o meno noto, di posticipare di qualche mese la nomina di Murru, affidando temporaneamente la delega ad Alessandra Porcu.

Il saluto

«Con spirito di servizio nei mesi scorsi ho accettato di mettermi a disposizione della comunità ed impegnarmi come assessore. Con lo stesso spirito di servizio devo lasciare l’incarico per motivi esclusivamente personali e professionali – si legge nella lettera di dimissioni presentata al sindaco da Porcu - Sono stati mesi intensi e impegnativi, non privi di ostacoli per via dei miei impegni lavorativi, ma anche molto gratificanti, durante i quali ho fatto il possibile per aiutare i cittadini e le cittadine più fragili e svantaggiati».

La nomina

Stavolta la poltrona non è rimasta vuota neppure un’ora. «Ringrazio Alessandra Porcu per il lavoro svolto e per lo spirito con cui si è messa a disposizione della città, anche se a causa di motivi personali e professionali per un periodo di tempo molto breve, in un settore delicatissimo come quello dei servizi sociali – dice il primo cittadino - Auguro buon lavoro a Carmen Murru che ha già ricoperto l’incarico di assessore ai servizi sociali. Sono certo che saprà mettere a frutto l’esperienza maturata in passato».

Il futuro

Non è escluso, però, che l’avvicendamento possa alimentare tensioni nel centrodestra. Qualche malumore serpeggia già dopo l’affidamento della micro delega alla sanità all’esponente Udc Paolo Angioi, e potrebbe accentuarsi in vista dell’assegnazione di quella alle frazioni. Intanto, al posto di Carmen Murru, in Consiglio farà il suo ingresso Davide Tatti ex Riformatori che, almeno inizialmente, aderirà al gruppo misto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata