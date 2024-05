Servizi sociali, stanziate nuove risorse 

Poco meno di centomila euro per il sociale. È stata certificata con una delibera del Comune la dotazione di nuove risorse a favore del Fondo di solidarietà comunale da destinare al finanziamento del settore sociale e al trasporto di studenti disabili.

Nella determina – firmata dalla responsabile dell’Area Daniela Faggiani e pubblicata nell’albo pretorio dell’ente – si prende atto «delle risorse aggiuntive stanziate per il potenziamento dei servizi sociali comunali e per il trasporto disabili che assegnano al Comune di Serramanna, rispettivamente, la somma pari a 67.600 euro per le funzioni sociali e di altri 30.737 per il trasporto disabili».

In particolare, come si evince dal documento disponibile online, quest’ultimo capitolo di spesa servirà a garantire il servizio a sette studenti disabili di Serramanna.

