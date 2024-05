Servizi sociali, Spano lascia dopo 35 anni 

Al Comune di Tortolì Elisabetta Spano è stata più che un’istituzione. Per 35 anni ha guidato i Servizi sociali, salvo in limitati periodi in cui si è fatta carico anche di altre aree organizzative. Durante la sua missione professionale, inaugurata a Loceri e a Girasole, ha sempre inseguito un unico obiettivo: ridurre ed eliminare i disequilibri sociali ed economici interni alla comunità e garantire i diritti sociali fondamentali alla base del welfare. Originaria di Oristano, dov’è nata 67 anni fa, l’assistente sociale, stakanovista con la passione per il tennis, si è congedata dall’incarico il 30 aprile lasciando in eredità alle colleghe di staff 50 giorni di ferie. Un cumulo di giorni liberi non goduti come ultimo riconoscimento alle assistenti con le quali ha condiviso gli ultimi anni di lavoro. La coda della sua esperienza nel pubblico impiego riserva ancora lavoro: benché sia ufficialmente in pensione, Spano sosterrà le colleghe in qualche procedimento da lei istruito.

Sposata e madre di due figli, ha conosciuto frotte di amministratori. L’ultimo assessore con cui ha collaborato è Irene Murru, che ne riconosce le doti umane e professionali: «La sua competenza, la disponibilità e la gentilezza, oltre alla spiccata ironia, mi hanno accompagnata piacevolmente in questo primo anno di mandato, aiutandomi a portare avanti alcuni dei grandi progetti che questa amministrazione si era prefissata». Il sindaco, Marcello Ladu, definendo la Spano «una colonna del Comune dal 1989», ha affidato la responsabilità dei Servizi sociali a Luisa Loi. (ro. se.)

