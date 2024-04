Servizi sociali, pratiche arenate 

Da una parte i ritardi nelle liquidazioni dei rimborsi spese relativi ai Piani personalizzati di sostegno per persone con handicap grave, dall’altra la mancata pubblicazione, sul sito del Comune, dell’avviso per l’accesso all’indennità regionale destinata ai malati di fibromialgia. Nel mezzo c’è un ufficio, quello Servizi alla persona e cittadinanza, che secondo la minoranza consiliare «continua a essere in forte sofferenza».

Personale e polemiche

Solo una settimana fa il caso della dirigente, Valentina Tagliagambe, trasferita per tre anni negli uffici cagliaritani dell’assessorato regionale del Turismo e sostituita temporaneamente dalla titolare del settore Programmazione e risorse, Maria Rimedia Chergia, era stata al centro di un’interpellanza nell’Aula degli Evangelisti. Due giorni fa nell’albo pretorio è apparsa una nuova determina che autorizza, a partire da lunedì 22, la modifica del contratto di una dipendente del servizio Plus (assunta a tempo parziale e indeterminato al Comune di Assemini) con riduzione oraria da 36 a 18 ore settimanali da suddividersi nelle giornate di martedì e giovedì.

«Così non si può andare avanti - tuona la consigliera di Alternativa sarda Progetto Sardegna, Maria Obinu - da tempo evidenziamo una carenza di organico che rende difficoltosa anche la gestione ordinaria».

I documenti

I numeri relativi all’area dei Servizi Sociali contenuti nel Documento unico di Programmazione 2024-2026, in realtà raccontano un’altra storia: a fronte dei 56 tra operatori, istruttori e funzionari previsti in organico, a novembre 2023 se ne contavano in servizio 69.

Ritardi e silenzi

Eppure i ritardi ci sono: dall’inizio dell’anno decine di famiglie non hanno ancora visto un euro dei rimborsi della Legge regionale 162, destinata a coprire i costi dei servizi di sostegno e della vita a domicilio delle persone con grave disabilità. Dagli uffici comunali nessuna risposta: il telefono del servizio competente squilla a vuoto, così come quello dell’assessora Carmen Murru.

Bando fantasma

Intanto, nella prossima seduta dell’Assemblea civica l’esponente della Giunta sarà chiamata a rispondere anche ad un’interpellanza sull’annualità 2024 dell’indennità regionale di fibromialgia. «La Regione ha recentemente intrapreso il percorso volto a sostenere e promuovere il riconoscimento della fibromialgia quale patologia progressiva e invalidante istituendo, in via provvisoria esperimentale fino al 31 dicembre, un sostegno economico a fondo perduto pari a 800 euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024», scrivono la prima firmataria Francesca Marchi e i consiglieri Efisio Sanna, Carla Della Volpe, Francesco Federico e Massimiliano Daga. Ai Comuni il compito di predisporre e pubblicare l’avviso e acquisire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le domande da inoltrare alla Regione entro il 30 giugno. Ad oggi, sul sito dell’amministrazione, ancora nessuna traccia. Si chiede allora «come si intenda procedere per poter adempiere alle scadenze imposte e avere diritto al trasferimento delle risorse destinate ai concittadini oristanesi beneficiari».

