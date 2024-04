Servizi sociali, pagamenti lumaca 

Le chiamano “missioni” ma non sono altro che le aree guidate da un assessore e che funzionano grazie agli uffici di appartenenza. Nella relazione sulla gestione 2023 approvato dalla Giunta Sanna si traccia un bilancio, in euro, di quel che è stato previsto, impegnato e poi realmente speso. Tra tutte le missioni (dall’ordine pubblico alla tutela ambientale, dall’istruzione alla cultura, turismo e sport) quello con la cifra più alta riguarda “sociale e famiglia”. Che, al netto di giustificazioni e problemi vari, alla fine ha speso un terzo di quel che aveva previsto.

Le previsioni

«I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per “missione”, sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente». Questa la premessa che si evidenzia nella relazione. E se questa è la premessa l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru, qualche intoppo lo ha avuto. Nel 2023 per l’area “Sociale e famiglia” erano previsti 23 milioni e 900mila euro per il funzionamento (quindi per la normale erogazione di servizi) e 8 milioni e 800mila euro per investimenti (opere pubbliche in senso stretto o operazioni finanziarie). Tanto per rendere l’idea, la programmazione di tutte le 22 missioni ammontava a 156 milioni e solo 33 erano per il sociale.

Gli impegni

Ma se le previsioni erano quelle, gli impegni (i budget di spesa per realizzare i programmi) hanno assunto ben altri valori. Il settore gestito dalla Murru infatti ha impegnato metà del fondo previsto, anche a causa di mancati finanziamenti o di rinvii di spesa: 15 milioni e 433mila euro di cui 14 milioni e 100mila per funzionamento e un milione e 200mila euro per investimenti. Tutte le missioni della Giunta Sanna hanno avuto un budget di impegni precipitato a 57 milioni.

I pagamenti

Se l’impegno delle somme è il primo passo verso la realizzazione del progetto, la spesa chiude il cerchio. E allora quanto di quella somma impegnata è stata spesa per offrire un servizio sociale agli oristanesi? Otto milioni e 800mila euro, la metà circa di quel che si poteva. «Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione», si precisa nel documento. E la missione “sociale e famiglia”, che chiude con il 59% delle spese sulle cifre impegnate, non naviga in buone acque. Basti pensare che l’ordine pubblico chiude con l’88%, cultura con l’82% e istruzione con il 76%.

Le destinazioni

Degli 8 milioni e 800mila euro, tre milioni sono andati ai servizi sociosanitari, due milioni e 700mila alla disabilità, un milione e 400mila a infanzia, minori e asilo; il resto distribuito tra anziani, esclusione sociale, famiglia, diritto alla casa (appena 18mila euro).

Il sindaco

«La valutazione sui risultati e sullo stato di realizzazione finale dei programmi sono elementi importanti che caratterizzano il sistema del controllo sulla gestione – scrive Massimiliano Sanna nella reazione – Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il cui grado di apprezzamento è lasciato alla valutazione del cittadino».

