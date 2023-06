Servizi sociali, nominato Paolo Moi 

Paolo Moi è il nuovo assessore alle politiche sociali del Comune di Carbonia. Dopo un’attesa durata 16 giorni è arrivata l’ufficialità; Roberto Gibillini, dimissionario durante la seduta consiliare dello scorso 29 maggio, non senza lasciare strascichi e polemiche, sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista “Ora x Carbonia”, formazione di centro voluta dall’Udc. È stato così rispettato l’accordo da cui si parlava già all’indomani delle elezioni che prevedeva nei cinque anni due passaggi di testimone: il primo quello suggellato ieri.

L’assessore

Il nuovo assessore, geometra classe 1968, è da oltre 30 anni impiegato come funzionario tecnico nel consorzio industriale di Portovesme. Proveniente dall’associazionismo cattolico (prima presso la parrocchia di Gesù Divino Operaio e da oltre vent’anni a San Ponziano), spetterà a lui ora il compito di guidare uno degli assessorati più complessi e impegnativi e dirigere tutte le attività rivolte a chi, per vari motivi, si trova più in difficoltà. «Sarò al servizio delle persone più svantaggiate utilizzando tutti gli strumenti esistenti e ricorrendo a tutti i finanziamenti ottenibili – dichiara il neo assessore, che prosegue - lavorerò in armonia con i consiglieri e con l’amministrazione tutta al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel nostro programma elettorale».

Il gruppo

Grande soddisfazione da parte dei componenti della lista Ora X Carbonia: «Siamo molto soddisfatti del rispetto del patto assunto sin dall’inizio di questa avventura – dichiara il capogruppo in consiglio Beppe Vella, che aggiunge – così come fatto in precedenza sosterremo in maniera attiva e collaborativa il nuovo assessore e siamo certi che svolgerà un ottimo servizio alla città». Auguri di buon lavoro anche da parte del sindaco Pietro Morittu che afferma: «Il nuovo assessore sarà certamente in grado di proseguire il lavoro già intrapreso da questa amministrazione. La situazione sociale del territorio richiede un impegno importante e la sensibilità propria del nuovo componente della giunta son sicuro riuscirà a soddisfare le diverse esigenze di ascolto e sostegno».

Dall’inizio del mandato questo non è il primo cambio di guardia registrato nella Giunta Morittu: a novembre dell’anno scorso, in quota “Carbonia avanti”, Manolo Mureddu subentrò, infatti, a Stefano Mascia alla guida dell’assessorato ai lavori pubblici e ambiente.

