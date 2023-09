Servizi sociali, finanziamenti a supporto delle famiglie 

Settanta mila euro dai Servizi sociali a supporto di progetti per famiglie e minori. Cinquemila euro andranno al comune di Arzana, già promotore del progetto Famiglia al centro, per il servizio di formazione per operatori sulle problematiche adolescenziali. Altri 10 mila andranno a rimpinguare l’assistenza scolastica specialistica per bimbi con disabilità motoria e intellettiva, vista la domanda crescente da parte delle scuole. Per le emergenze dell’ultimo minuto delle famiglie, sono stati impegnati poco meno di 2500 euro, come assistenza economica straordinaria.

Buona parte del budget, 20 mila euro, è destinato al dopo scuola, mentre 33 mila andranno al Centro pedagogico territoriale così da proseguire il percorso avviato lo scorso anno scolastico, con la lingua inglese, l’attività motoria e l’educazione civica. Sandra Aresu, assessore ai Servizi sociali, commenta. «Sono fondi risparmiati che stiamo mettendo a correre perché vogliamo attivare questi servizi durante il periodo scolastico e andare incontro alle famiglie. La nostra scuola, come testimonia l’incremento delle iscrizioni, sta offrendo di per sé molta qualità, e vogliamo dare un servizio migliore anche con dei progetti per il doposcuola, con attività di rafforzamento. Sono servizi che attiviamo in sinergia con il servizio scolastico e ridurre la dispersione scolastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA