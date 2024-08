Servizi sociali associati, 700mila euro per 32 paesi 

Quasi 700mila euro per la gestione associata dei servizi sociali nei Comuni del Distretto Plus Ghilarza-Bosa che vede insieme 32 paesi. Il documento è stato approvato dall’assemblea dei sindaci del Plus. Per la gestione associata, per il 2024, sono stati programmati poco più di 551 mila euro, mentre 123.400 euro è la quota per il funzionamento dell’ufficio di piano, che coordina tutti gli interventi. Per il sub-ambito uno, 23 Comuni tra Guilcier, Barigadu e Montiferru, la cifra è di 414,242 euro, comprensiva dei 72.678 euro destinati all’area del disagio economico. Per i 9 Comuni della Planargia l’ammontare degli interventi è pari a 184.588. Cifre che vanno spalmate tra i vari Comuni per le diverse aree di intervento. Per il sub ambito 1 previsti interventi di socializzazione e animazione, prestazioni educative, gruppi di studio, raccordo con i servizi scolastici e sanitari. Previsto il potenziamento dello spazio famiglia con azioni di supporto alla genitorialità, sostegno psico-educativo e consulenza, incontri protetti tra genitori e figli in caso di separazioni conflittuali. Si darà continuità all’equipe psico-pedagogica che si occuperà dei servizi educativi territoriali. Si prosegue anche con la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare rivolta ad anziani non autosufficienti e disabili. Nel sub ambito 2 Planargia, si prosegue con il servizio di supporto alla genitorialità ed è previsto l’accreditamento per l’assistenza domiciliare.

