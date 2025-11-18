VaiOnline
La denuncia.
19 novembre 2025 alle 00:32

Servizi sociali, assistenti in rivolta 

Nel mirino le dichiarazioni dell’assessora che «screditano il nostro lavoro professionale» 

Gli assistenti sociali del Comune non hanno preso bene (per non dire davvero male) le dichiarazioni dell’assessora Carmen Murru sulla vicenda del bambino di sei anni, affetto da una rara patologia genetica, che da settembre non può più contare sul servizio di trasporto gestito dal Plus per raggiungere le sedute di logopedia.

«Invito, tutte le volte che si presentano difficoltà con i servizi, a rivolgersi anche alla sottoscritta, in modo tale da riuscire a trovare una soluzione immediata, nei limiti del possibile». La dichiarazione dell’assessora Murru, riportata a corredo del nostro servizio sulla vicenda, secondo le assistenti sociali lascerebbe intendere che le problematiche si risolvano attraverso l’intervento politico, «sminuendo l’autonomia e la competenza professionale».

Il malessere

Da qui nel richiamo forte e dettagliato al codice deontologico della professione, è venuta giù l’ultima goccia che ha fatto traboccare il malessere degli operatori sociali del palazzo degli Scolopi di fronte alle sempre più frequenti comunicazioni e nelle interlocuzioni tra parte politica e cittadini che, scrivono, «risultano essere screditanti e fuorvianti alimentando sfiducia nel servizio e nel lavoro professionale».

Nella segnalazione consegnata al sindaco, agli assessori e ai vari dirigenti gli assistenti lamentano che «dal confronto con i cittadini e dagli articoli, emerge il rimando alla responsabilità diretta delle assistenti sociali nell’accoglimento o rigetto delle istanze, come se queste decisioni fossero esclusivamente frutto di valutazioni tecniche professionali».

«Ciò avviene - è la sottolineatura dei dipendenti comunali - senza considerare l’indisponibilità di risorse di bilancio» o, pur essendoci i trasferimenti, «la mancata attivazione dei servizi».

La richiesta

I firmatari della segnalazione concludono chiedendo che nel rapporto con i cittadini e nelle comunicazioni con i media «venga tutelata l’immagine e la professionalità dei dipendenti del servizio, evitando contenuti e generalizzazioni che possano minare il rapporto fiduciario, elemento essenziale nella costruzione di percorsi condivisi di aiuto». Motivo del contendere: a ognuno il suo, per il buon andamento di un servizio delicato perché interessa la parte più fragile della società.

Gli assistenti sociali chiedono la mediazione del sindaco, Massimiliano Sanna, degli assessori e della dirigenza a sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, che il front office dell’assessorato necessita di operare in serenità e tranquillità, condizioni che vanno recuperate nel rispetto rigoroso dei ruoli di ciascuno.

