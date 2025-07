Servizi segreti a Sos Enattos 

Il sito, e l’operazione, di Sos Enattos, sono già materie di rilevanza strategica nazionale. Lo dicono diversi sopralluoghi, l’ultimo venerdì mattina, e acquisizioni documentali affidati a personale dell’Aisi, delle articolazioni del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e ai Carabinieri del Noe di Sassari (competenti su tutto il nord Sardegna). In via del tutto riservata (ovviamente i dettagli non vengono resi noti) è iniziata una serrata azione di monitoraggio su tutte le attività in corso a sostegno della installazione dell’osservatorio Einstein Telescope, una delle più importanti infrastrutture di ricerca europee per la rilevazione di onde gravitazionali. La Sardegna è al centro di una procedura che avrà ricadute su diversi settori, anche rilevanti per la sicurezza nazionale. Una procedura che richiede controlli continui sull’utilizzo dei cospicui fondi pubblici stanziati. Il personale del Noe ha iniziato ad acquisire, e verificare, i documenti degli attori nel teatro operativo di Sos Enattos. Si parla di soggetti pubblici e privati che, da qui in avanti, saranno nel sito di Lula per importanti e delicate commesse pubbliche. I Carabinieri hanno effettuato un ispezione nella miniera dismessa di Sos Enattos dove, tra le altre attività, è in corso la mappatura delle faglie e delle cavità sotterranee. Si tratta di una operazione fondamentale per garantire la sicurezza e la solidità del sito che ospiterà il telescopio.

I segreti della miniera

Il Noe sta acquisendo le informazioni su tutti i soggetti che collaborano con Igea spa, la società che gestisce il sito, ma anche con tutti gli altri partner che lavorano per portare in Sardegna l’osservatorio e sono presenti a Sos Enattos. Vengono verificati requisiti, certificazioni ambientali e, dal punto di vista strettamente amministrativo, caratteristiche e attuazione degli appalti. Il Noe, come le altre articolazioni dello Stato, si stanno muovendo a Sos Enattos su input del ministero dell’Ambiente, della Università e degli Interni. Sono sotto osservazione le attività nella miniera dismessa e non si tratta solo di controlli ambientali sullo smaltimento di fanghi. Al governo nazionale interessa verificare l’eventuale presenza di elementi delle terre rare (REE). La partita è molto delicata, perché il sito di Sos Enattos potrebbe essere monitorato anche da altri stati per acquisizione, non autorizzata e non amichevole, di informazioni. Per questo i controlli riguarderanno tutti i soggetti che entreranno a vario titolo nell’area.

Il caso G8

I Carabinieri del Noe hanno maturato una importante esperienza durante la disastrosa vicenda del G8 di La Maddalena. I militari scoprirono che la grande operazione pubblica della riconversione dell’ex Arsenale, con bonifiche costosissime mai attuate, si è trasformato in uno scandalo di Stato. A Sos Enattos si parte subito con un altro passo.

