«Servizi sanitari in caduta libera da 4 anni» 

Lo straordinario diventa ordinario e non diminuiscono i problemi per le famiglie rimaste senza cure. È trascorso un anno da quando l’Asl 5 chiuse il bando per avere la disponibilità dei medici per poter aprire gli Ambulatori straordinari di comunità territoriali. Un progetto pilota «per assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini della provincia privi di medico di famiglia». In attesa quindi che l’Azienda sanitaria locale predisponesse bandi e riuscisse a far riaprire gli ambulatori nei paesi. Purtroppo così però non è stato, anzi: dai 10 iniziali si è arrivati a 24. «A distanza di quattro anni dalla precedente raccolta firma ci duole dover verificare, in qualità di cittadini e assistiti, come la situazione sia notevolmente peggiorata», denuncia il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano.

La storia

Era il 17 marzo 2023 quando il direttore generale del’Asl 5, Angelo Maria Serusi, annunciava che «Le disponibilità arrivate in soli 7 giorni sono state 90. È stata una risposta straordinaria da parte dei medici, che dimostra l’efficacia della sperimentazione e che dovrebbe permetterci di coprire non solo le esigenze dei 10 ambulatori straordinari finora individuati, ma anche di eventuali ulteriori sedi che dovessero essere previste successivamente». Da quel giorno a oggi le “ulteriori sedi” sono diventate 14 e purtroppo nel frattempo nessuno di questi Ascot ha chiuso i battenti facendo rientrare le famiglie nell’alveo della normale assistenza sanitaria.

«Situazione peggiorata»

«Gli Ascot, presentati come la grande soluzione alla mancanza dei medici di famiglia, si sono rivelati un transitorio tamponamento ma, ancor peggio, rischiano di essere una profonda mancanza, vista l’inadempienza della Regione nel ripartire le somme destinate ai loro stipendi», si legge in una nota del Comitato.

La richiesta

Sul fronte Ascot la richiesta del Comitato è “normale”: «La riorganizzazione della medicina generale territoriale attraverso dei bandi per incarichi a tempo “indeterminato” e l’erogazione delle somme dovute ai medici Ascot affinché non si rischi di rimanere senza questo, seppur transitorio, necessario e vitale servizio».

Gli altri fronti

«Noi, cittadini, pur pagando le tasse dovute, non otteniamo le cure di cui abbiamo bisogno e a cui abbiamo diritto, viviamo in una precaria situazione dei servizi sanitari pubblici o privati convenzionati della nostra provincia, resa ancora più drammatica dal pensionamento di numerosi medici di famiglia e pediatri, anello di congiunzione importantissimo tra il territorio e le strutture Ospedaliere. E come se non bastasse per le visite specialistiche siamo “costretti” a rivolgerci al privato a causa delle infinite liste di attese», denunciano ancora i rappresentanti del Comitato provinciale.

Le proposte

Non solo denunce ma anche la proposta di possibili soluzioni: «Chiediamo che la prescrizione, in caso di patologie croniche che necessitano di terapia farmacologica continuativa, di farmaci per un periodo di sei mesi l’assistito la possa ritirare nella farmacia di sua fiducia ogni due mesi, senza doversi recare in ambulatorio ogni mese.Confidiamo in una risoluzione di tale problema divenuto sempre più grave e disagevole per tutti coloro che , purtroppo, hanno bisogno dell’assistenza medica», concludono i rappresentanti del Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano.

