«Servizi sanitari al collasso» 

Sanità pubblica in crisi e nell’Alto oristanese scoppia l’emergenza. Tanto che se non si trovano soluzioni i cittadini sono pronti a riscendere in piazza. Sono già tantissime le persone rimaste senza assistenza di base e da gennaio la situazione, con il pensionamento di almeno altri due medici, peggiorerà.

Problemi anche all’ospedale Delogu, con i reparti di Radiologia e il laboratorio analisi da potenziare, lavori di ammodernamento fermi e specialisti che mancano. Sono i temi sviscerati alla Torre aragonese nell’incontro voluto dal Comitato per l’ospedale e la tutela della salute con i consiglieri regionali del territorio (erano presenti Peppino Canu, Salvatore Cau, Antonio e Alessandro Solinas). Tutti consapevoli della drammaticità della situazione «che va avanti da almeno quindici anni».

L’analisi

A fare il punto per il Comitato sono stati Filomena Deriu e Silvio Manca che hanno riferito delle richieste fatte al manager dell’Asl 5 due mesi fa. «I lavori finanziati con il Pnrr all’ospedale sono iniziati regolarmente il 23 settembre ma ora sono bloccati e l’impresa è sparita. La Radiologia necessita di essere rimpolpata: andranno in pensione due medici e da tempo avevamo chiesto che fosse operativa sino alle 20 per garantire l’attività del punto di primo intervento. Da Oristano sono arrivati a Ghilarza strumenti obsoleti: una Moc e l’ortopantomografo ma non sono stati formati i tecnici e gli apparecchi sono fermi a prendere polvere. Manca personale anche al laboratorio analisi. Oltre ai medici di base non ci sono diabetologo, endocrinologo, urologo, fisiatra e dermatologo, alcuni sono presenti ogni 15 giorni. Per la guardia medica da tempo segnaliamo grossi problemi, con la gente esasperata che si rivolge ai carabinieri», ha evidenziato Deriu.

«Occorre rifare una programmazione di tutto il sistema sanitario. In Sardegna abbiamo il numero di medici più alto d’Italia ma perché non sono nel sistema pubblico? Evidentemente non è attrattivo: bisogna trovare strumenti normativi perché questa situazione venga invertita – ha detto Canu – Ora confidiamo nei medici stranieri. L’avevo detto già anni fa: occorre un’aggregazione funzionale di medici, non è più pensabile avere il medico in tutti i passi. Gli Ascot sarebbero dovuti restare in funzione per qualche mese e invece sono stati istituzionalizzati, ma non sono la medicina di base e costano molto di più».

I punti dolenti

Da potenziare gli Ascot sia per Cau che per Antonio Solinas, almeno in attesa di alternative migliori. Non solo. «Quasi il 40% di prenotazioni al Cup vanno perse, è necessario riorganizzarlo - ha sostenuto Antonio Solinas - Dobbiamo preparaci al peggio, se non sarà prorogata la possibilità a livello nazionale di ricorrere ai medici a gettone. Chiedo al comitato di promuovere un incontro con noi e il commissario dell’Asl, consapevoli però che non possiamo fare miracoli».

