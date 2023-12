Servizi salvi e tasse invariate, passa il bilancio da 120 milioni 

Nessun aumento dei tributi, tantomeno tagli ai servizi. Il Comune approva - in anticipo rispetto allo scorso anno - il bilancio di previsione, una manovra finanziaria da 120 milioni che ieri ha incassato il via libera del Consiglio comunale.

«Un bilancio di mantenimento», ha ribadito il vicesindaco Tore Sanna, «in attesa delle finanziarie nazionale e regionale». Fra le criticità emerse il nodo dell’autonomia finanziaria del Comune che si ferma al 47 per cento, conseguenza in gran parte dell’evasione fiscale che pesa ancora sulle casse comunali. «Il trend è migliorato dal 2021, ma dobbiamo lavorare per sollevare ulteriormente la percentuale di riscossione», ha evidenziato Sanna, «così come per migliorare l’utilizzo del patrimonio comunale». Resta il problema della carenza del personale, nonostante le sessanta assunzioni fatte sinora e quelle programmate. Migliora invece il dato dei debiti fuori bilancio, in passato fermo a 1 milione e ora crollato a 110mila euro.

Astenuti i gruppi di minoranza che hanno presentato tre ordini del giorno «come punto di partenza per un confronto su possibili variazioni di bilancio nelle prossime settimane», ha spiegato il capogruppo di FdI Michele Pisano, fra i primi firmatari delle proposte insieme ai consiglieri Barbara Cadoni e Francesco Piludu. Fra le proposte - votate all’unanimità - c’è la richiesta di impegnare risorse per esenzioni Tari dedicate a persone fragili e nuove povertà, e per chi adotterà un cane ospitato nel canile in convenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA