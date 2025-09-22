Servizi ridotti, Area taglia i canoni 

Area ammette le sue carenze e, provvedimento forse più unico che raro, taglia gli affitti.

Succede a Carbonia, per una trentina di inquilini del rione Suor Anna Lucia, dove a colpi di contrattempi e vicissitudini da riempirci un libro sono stato ultimati e consegnati sessanti alloggi a canone concordato. Quindi non canoni di locazione esattamente popolari ma oscillanti fra i 250 e 450 euro al mese. Affitti che, per una schiera di appartamenti (quelli a due piani nel tratto in discesa), non corrispondono a quanto pattuito nel contratto: non è mai stato avviato l’impianto geotermico per alleggerire le spese energetiche delle famiglie, le manutenzioni sono avvenute spesso con pesanti ritardi, e solo ora agli inquilini è concessa la possibilità di montare impianti di riscaldamento.

Gli inquilini

Per ovviare a otto anni di richieste spesso a vuoto, pochi giorni fa la dirigenza di Area ha incontrato i residenti interessati, e comunicato ufficialmente la decisione di applicare lo sconto del 30 per cento, retroattivo peraltro di due anni. È così che Area “risarcisce” i suoi inquilini. «Gesto concreto che apprezziamo – analizza Alessandro Pani, un inquilino – d’altronde non erano stati garantiti aspetti del contratto che la stessa azienda aveva proposto nei bandi a cui i cittadini parteciparono: bene anche i due anni retroattivi, ma c’è da chiedersi perché non si sia riusciti a spingersi oltre dato che ci sono residenti insediati da otto anni». Analisi su cui concorda anche Ivan Masala, altro residente: «Da un lato si tratta di una somma non esigua che andremo a risparmiare – dice – ed essendo le case abbastanza nuove non sono elevati i consumi degli impianti che abbiamo installato noi inquilini, dall’altro lato resta un pizzico di rammarico perché la decisione di Area favorisce tutti ma in particolare chi si è insediato dopo rispetto a famiglie che, come la mia, abita in quegli appartamenti da sette anni».

L’azienda

Il provvedimento dell’Azienda regionale edilizia abitativa entrerà in vigore subito: «I cittadini - spiega il direttore regionale Matteo Sestu - hanno sofferto la mancata attivazione di impianti tecnologici che avrebbero dovuto garantire loro un notevole risparmio sui consumi dell’energia elettrica: un dato di fatto che ci ha condotto a poter decurtare dagli affitti una quota pari al 30 per cento che riteniamo congrua rispetto a quanto possano aver inciso le carenze». Si tratterà però di una misura temporanea perché Area non abbandona l’idea di installare gli impianti: «Varrà – conclude l’amministratore - sino all’attivazione degli impianti, ma sarà nostra premura predisporre altri sopralluoghi tecnici per verificare alcune problematiche legate a manutenzioni straordinarie degli alloggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA