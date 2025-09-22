VaiOnline
Carbonia.
23 settembre 2025 alle 00:27

Servizi ridotti, Area taglia i canoni 

Affitti ridotti del trenta per cento per gli inquilini di via Suor Anna Lucia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Area ammette le sue carenze e, provvedimento forse più unico che raro, taglia gli affitti.

Succede a Carbonia, per una trentina di inquilini del rione Suor Anna Lucia, dove a colpi di contrattempi e vicissitudini da riempirci un libro sono stato ultimati e consegnati sessanti alloggi a canone concordato. Quindi non canoni di locazione esattamente popolari ma oscillanti fra i 250 e 450 euro al mese. Affitti che, per una schiera di appartamenti (quelli a due piani nel tratto in discesa), non corrispondono a quanto pattuito nel contratto: non è mai stato avviato l’impianto geotermico per alleggerire le spese energetiche delle famiglie, le manutenzioni sono avvenute spesso con pesanti ritardi, e solo ora agli inquilini è concessa la possibilità di montare impianti di riscaldamento.

Gli inquilini

Per ovviare a otto anni di richieste spesso a vuoto, pochi giorni fa la dirigenza di Area ha incontrato i residenti interessati, e comunicato ufficialmente la decisione di applicare lo sconto del 30 per cento, retroattivo peraltro di due anni. È così che Area “risarcisce” i suoi inquilini. «Gesto concreto che apprezziamo – analizza Alessandro Pani, un inquilino – d’altronde non erano stati garantiti aspetti del contratto che la stessa azienda aveva proposto nei bandi a cui i cittadini parteciparono: bene anche i due anni retroattivi, ma c’è da chiedersi perché non si sia riusciti a spingersi oltre dato che ci sono residenti insediati da otto anni». Analisi su cui concorda anche Ivan Masala, altro residente: «Da un lato si tratta di una somma non esigua che andremo a risparmiare – dice – ed essendo le case abbastanza nuove non sono elevati i consumi degli impianti che abbiamo installato noi inquilini, dall’altro lato resta un pizzico di rammarico perché la decisione di Area favorisce tutti ma in particolare chi si è insediato dopo rispetto a famiglie che, come la mia, abita in quegli appartamenti da sette anni».

L’azienda

Il provvedimento dell’Azienda regionale edilizia abitativa entrerà in vigore subito: «I cittadini - spiega il direttore regionale Matteo Sestu - hanno sofferto la mancata attivazione di impianti tecnologici che avrebbero dovuto garantire loro un notevole risparmio sui consumi dell’energia elettrica: un dato di fatto che ci ha condotto a poter decurtare dagli affitti una quota pari al 30 per cento che riteniamo congrua rispetto a quanto possano aver inciso le carenze». Si tratterà però di una misura temporanea perché Area non abbandona l’idea di installare gli impianti: «Varrà – conclude l’amministratore - sino all’attivazione degli impianti, ma sarà nostra premura predisporre altri sopralluoghi tecnici per verificare alcune problematiche legate a manutenzioni straordinarie degli alloggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 