Servizi per l’infanzia: gara in arrivo 

È uno degli appalti più onerosi per il Comune: la gestione quadriennale dei servizi educativi per l’infanzia è giunto a conclusione nel 2026 ma la gara per il nuovo affidamento, indetta a marzo, non ha ancora prodotto un vincitore. O perlomeno, come riferito nella delibera del settore Politiche educative, l’iter è prossimo al traguardo “essendo in corso di ultimazione le verifiche relative alle dichiarazioni rese dagli operatori economici proposti aggiudicatari”. I tempi però sono troppo ristretti per attendere i neo affidatari e, visto che l’anno scolastico è alle porte, l’amministrazione comunale ha previsto una proroga del servizio per le tre realtà vincitrici nell’ultimo quadriennio.

Una dilazione che avrà come ultimo termine il 31 ottobre 2026 e che costerà alle casse di Palazzo Ducale poco meno di 729mila euro. La nuova gara, illustrata in commissione consiliare da Giuseppe Masala, assessore al Bilancio, Programmazione e Innovazione, prevede il quadriennio 2026-30 ma anche la possibilità di un’eventuale proroga di altri 4 anni. Per un totale complessivo di 96 mesi, la spesa di 43 milioni di euro, e una gestione da articolare in 3 lotti. Poco tempo fa la gara veniva descritta come “pancia a terra” ma adesso si è prossimi all’assegnazione dei servizi. Ancora in itinere, rimanendo nell’ambito delle Politiche educative, il bando per il trasporto scolastico, dai 16 milioni di euro e 96 mesi di durata. Aggiudicata invece la gara della ristorazione scolastica che, per 14 milioni e mezzo di euro, fornirà 600mila pasti all’anno dal 2026 al 2030.(e.fl.)

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