Servizi per le zone rurali, il Comune partecipa al bando 

Il primo bando “Smart Village” del Gal Sulcis che interessa Villamassargia riguardo alle migliorie agli edifici comunali ed alle pertinenze, sta dando i propri frutti in questi giorni. La volontà è quella di partecipare anche al secondo bando dello stesso progetto che punta a finanziare i “Servizi essenziali per la popolazione rurale”: «Stiamo elaborando un progetto di fattibilità per la gestione del territorio insieme al comune di Gonnesa che sarà capofila», ha spiegato la sindaca Debora Porrà in Consiglio comunale.

Il sì è giunto unanime e lo stesso voto si è registrato sulle direttive e la costituzione di un comitato per sancire il gemellaggio con Calanda, comune spagnolo dell’Aragona (3.899 abitanti) che condivide con Villamassargia il culto della Madonna del Pilar, la ricchezza di ulivi, i santi Isidoro e Antonio Abate e una simile densità demografica. «Grazie alle attività del nostro gruppo folk Pilar - ha detto Porrà - Calanda è il nostro gemello europeo. Dopo 3 anni finalmente abbiamo il loro ok ed anche la loro proposta di gemellaggio dal titolo “Pilar y olivo”. Ora iniziamo il percorso partecipativo per favorire rapporti istituzionali, di fede e tra le associazioni». Nella seduta la sindaca ha annunciato la volontà di conferire due civiche benemerenze al bi - campione italiano di pesca in apnea Fabio Dessì ed al pugile neo campione italiano dei Pesi Gallo Nicola Mancosu.

