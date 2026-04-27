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Parteolla.
28 aprile 2026 alle 00:24

Servizi per aiutare le famiglie 

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Saranno utilizzate per il rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia le risorse assegnate alla Regione agli ambiti Plus della Sardegna. Si tratta di circa 1,5 milioni di euro provenienti dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La quota destinata agli otto comuni del Plus Quartu-Parteolla (Dolianova, Burcei, Donori, Maracalagonis, Serdiana, Settimo San Pietro e Quartu sant’Elena) è di 89.820 euro. L’obiettivo è mettere in rete i Centri per la famiglia e le altre strutture locali che offrono servizi integrati ai nuclei familiari: un percorso studiato per favorire la socialità e la crescita delle persone. L’idea è quella di creare un anello di congiunzione tra le famiglie e le comunità locali e promuovere iniziative in luoghi aperti e inclusivi dove si potranno incontrare professionisti in grado di facilitare l’accesso ai servizi.

I Centri diventeranno il punto di riferimento nel territorio per le famiglie, per le giovani coppie e per i genitori di ragazzi fragili: si potrà ricevere supporto per le attività quotidiane e partecipare ad attività di formazione innovative per fa emergere e sviluppare le proprie capacità. (c. z.)

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