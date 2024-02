Servizi online, uno sportello per gli anziani 

Imparare a usare lo Spid, connettersi al sito internet del Comune, interfacciarsi con il servizio della “Stanza del cittadino” per richiedere il bonus idrico, quello dei libri di scuola o quello per le borse di studio, o ancora per chiedere sostegno alle persone con varie patologie.

Uno scoglio per molte persone anziane o non esperte di computer e internet. A Sestu per loro arriva il servizio del Comune “Sportello di inclusione digitale”. Aperto nella sede operativa di via Cimabue 20, offre assistenza gratuita a chi è in difficoltà con i servizi online del Comune, accompagnandoli passo a passo. Aiuta anche ad attivare lo Spid, a creare un account di posta elettronica, e altri strumenti d’identità digitale, spiegando in modo semplice come usarli. Non un corso d’informatica, ma un’assistenza. Il servizio è gratuito, non è richiesta prenotazione.

Lo sportello è aperto lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15,30 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18, e infine venerdì dalle 9 alle 13. Si può anche chiamare il numero 351 3428545, e per ulteriori informazioni, l’assistente sociale Renata Parasuco al numero 070 2360480.

«È la prima volta che attiviamo questo supporto», spiega la sindaca Paola Secci, «l’ho voluto fortemente». Un’idea probabilmente molto gradita dato che praticamente quasi tutti i servizi delle Politiche Sociali del Comune sono attivabili solo online, a fronte di una popolazione con un buon numero di anziani o fragili. «Lo scopo è sempre essere vicini ai cittadini».

