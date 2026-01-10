Servizi, il farmaco per non scomparire 

Incentivi economici e riduzione delle imposte per chi resta o torna a vivere nei borghi. E poi smart working, trasporti locali, turismo sostenibile, banda larga, servizi sanitari di comunità, telemedicina. Le provano tutte, gli amministratori locali cercando di emulare realtà che hanno già adottato piani anti-spopolamento.

Ma sono tentativi effimeri, alla luce dei numeri (impietosi) offerti dalla consueta statistica annuale. Come resistere? «Un solo nato e sette morti. Cosa possiamo fare? Viviamo sperando in un futuro migliore». Un sindaco altro non può fare». Chicco Usai è rassegnato e può solo assistere alla migrazione delle (poche) coppie con figli piccoli che lasciano Ussassai, la comunità che amministra da cinque anni e dove, nel 2025, è nato solo un bimbo.

Emorragia cronica

Anche la Provincia sa che occorre intervenire (con urgenza). «La mancanza di opportunità lavorative e di formazione spingono i giovani a lasciare il territorio». Estratto delle linee programmatiche del prossimo quadriennio amministrativo. «Il calo demografico - riflette Carlo Lai, sindaco di Jerzu e vicepresidente della Provincia Ogliastra - riguarda ormai gran parte dell’Occidente ed è uno dei fenomeni strutturali più rilevanti del 21esimo secolo. Non è una crisi improvvisa, ma una trasformazione lenta e profonda che intreccia economia, cultura, valori e aspettative individuali. Il dramma della realtà ogliastrina è ancora più marcato».

I motivi

Lo spopolamento è una ferita. Sanguina dai servizi che chiudono, nei trasporti che si diradano, nelle botteghe che abbassano la saracinesca. E scava anche nella dignità di una comunità che si sente periferia di tutto, come se valesse meno perché lontana dai grandi centri».

A Lotzorai, a fronte di una media costante di 15 nascite, lo scorso anno sono stati appena 3 i lieti eventi. «Per quanto ci si sforzi di migliorare gli spazi pubblici o istituire bonus e benefici, la realtà è che le coppie non fanno figli -spiega il sindaco Mannini – I collegamenti sono pessimi e la sanità spaventa. Stato e Regione incentivino le coppie a mettere su famiglia senza che siano penalizzate nel lavoro o che non possano sostenere i costi. Qui non ci sono pediatri e bisogna andare a partorire a più di 100 chilometri di distanza».

La sfida

Secondo l’Istat, nel 2070 l’Ogliastra avrà 35mila abitanti. Diciannovemila in meno rispetto agli attuali 54mila. «Conteniamo il fenomeno - dice il sindaco di Lanusei (saldo negativo di 60 unità), Davide Burchi - creando lavoro e servizi, da modulare alle reali necessità delle persone. Bisogna tenere alta la qualità dei servizi. Per i centri dell’interno un’opportunità può essere garantire affitti lunghi che, nei centri della costa, sono sempre più rari perché considerati meno redditizi. Lo spopolamento non va vissuto passivamente. Dobbiamo unire le nostre migliori qualità, come ad esempio la qualità della vita ambientale».

