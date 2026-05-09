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10 maggio 2026 alle 00:44

Servizi, i cittadini versano 750mila euro 

Impianti sportivi, mense, mercati, asili nido: nel 2025 spese coperte per il 60% 

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Servizi a domanda individuale ancora in rosso, ma con una copertura dei costi in crescita rispetto agli obiettivi fissati a inizio anno. Nel rendiconto 2025 del Comune, asili nido, mense scolastiche, mercati, sale conferenze e impianti sportivi chiudono complessivamente con entrate per quasi 758mila euro e uscite superiori a 1,26 milioni, per un saldo negativo di poco oltre il mezzo milione. Nella nota integrativa allegata al documento contabile si legge che «la percentuale a rendiconto è pari al 60,01%», superiore rispetto all’obiettivo programmato del 48,38 per cento.

Il dettaglio

Nel dettaglio, gli asili nido nel 2025 registrano entrate per 270mila euro e uscite per circa 416mila, con un disavanzo di 146mila euro. Un risultato migliore rispetto al 2024, quando il passivo aveva superato i 252mila euro. Migliora anche la mensa scolastica: il saldo negativo scende da circa 280mila a 214 mila euro, grazie all’aumento degli introiti, passati da 313mila a oltre 411 mila euro.

Più complessa invece la situazione dei mercati civici. Nel 2025 le entrate salgono da circa 20mila a oltre 42mila euro, ma aumentano anche i costi, che passano da 83mila a oltre 132mila euro. Il risultato è un disavanzo che peggiora, arrivando vicino ai 90mila euro contro i 64mila del 2024.

Impianti sportivi

Peggiorano anche gli impianti sportivi. Gli introiti scendono da circa 38mila a meno di 29mila euro, mentre le uscite superano i 61mila euro rispetto ai 52mila dell’anno precedente. Il passivo passa così da circa 14mila a oltre 32mila euro. Resta più contenuto invece il disavanzo legato a sale conferenze e matrimoni, che passa da circa 29mila a 21mila euro. Nel complesso, il raffronto tra i due esercizi mostra costi sostanzialmente invariati — poco sopra 1,26 milioni sia nel 2024 sia nel 2025 — ma entrate in crescita di circa 136mila euro che consentono al Comune di ridurre il passivo complessivo dei servizi a domanda individuale da oltre 640mila a circa 505mila euro.

Le previsioni

Le previsioni per il futuro, però, potrebbero riportare sotto pressione gli equilibri dei servizi a domanda individuale. Se il rendiconto 2025 certifica una copertura della spesa pari al 60,01 per cento, il bilancio di previsione 2026 stima invece una discesa al 47,33%. Un passo indietro che deriva soprattutto dall’aumento delle spese previste, che nel 2026 salgono oltre 1,5 milioni di euro, mentre le entrate attese si fermano a circa 717mila euro. Tra i dati che spiccano nelle previsioni per il prossimo anno c’è quello della mensa scolastica: il costo previsto arriva a 850mila euro, molto più dei 626mila euro registrati nel consuntivo 2025. Restano invece basse le percentuali di copertura per i mercati civici, ferme sotto il 16%, mentre gli impianti sportivi vengono stimati sopra l’80 per cento. Dal rendiconto 2025, intanto, filtra ottimismo: «La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza».

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