Servizi giudiziari e documenti: apre l’ufficio di Prossimità 

Da lunedì sarà operativo a Carloforte l’ufficio di Prossimità per accorciare le distanze tra la Giustizia e i cittadini. Lo sportello di via Dante sarà aperto tutti i lunedì e i mercoledì, dalle 15,30 alle 18,30, anche per appuntamento.

Il servizio semplificherà diverse procedure, senza il bisogno di raggiungere fisicamente il Tribunale di Cagliari. Dopo l’inaugurazione dello scorso anno, l’Ufficio di Prossimità è finalmente pronto a partire, con la presenza di dipendenti comunali formati proprio per la gestione dello sportello che, è bene precisare, non può offrire consulenza legale.

«Siamo felici, ad un anno dalla sua inaugurazione, di poter aprire questo ufficio che aumenta i servizi a disposizione della comunità di Carloforte – dice il sindaco Stefano Rombi – da un punto di vista generale sono convinto che la strategia di decentrare i servizi sia vincente, soprattutto in una regione come la nostra».

Nell’ufficio di Prossimità che lunedì aprirà al pubblico, si potranno inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno, richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, fare una richiesta per l’autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei minori, richiedere la nomina di un curatore speciale, avere supporto per la compilazione della modulistica presso i Tribunali.

RIPRODUZIONE RISERVATA