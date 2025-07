Servizi educativi, intensificati i controlli 

Un organismo specializzato, orientato a garantire il corretto funzionamento dei servizi educativi erogati in città, che presta particolare attenzione alle modalità e agli spazi utilizzati.

Si chiama Nucleo di vigilanza,e svolge attività di controllo sui servizi educativi rivolti alla prima infanzia, ed è entrato in funzione nelle scorse settimane. «Rappresenta una garanzia in più in termini di sicurezza e qualità dei servizi alla prima infanzia che forniamo come Amministrazione comunale», spiega Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza. In queste primi giorni sono già stati raggiunti importanti risultati e sanate situazioni che presentavano criticità».

Al suo interno, il nucleo vanta professionisti provenienti dalla Asl di Cagliari, funzionari comunali dei servizi competenti in materia di Pubblica istruzione e Lavori pubblici e opera con l’imprescindibile supporto del corpo di Polizia locale coordinato dal comandante Pierpaolo Marullo. Nello specifico, i controlli in atto e che verranno eseguiti sulle strutture riguardano il rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la verifica delle autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, tecnici e gestionali atti a garantire la qualità delle prestazioni.

