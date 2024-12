Servizi e sicurezza, giubbotti antiproiettile per la polizia locale 

Nel 2022 gli agenti della polizia locale di Nuoro avevano iniziato un percorso per l’armamento. Il progetto previsto e dei corsi avrebbero avviato il corpo a una modifica: ottenere nuovamente le pattuglie armate. L’iter attualmente non è stato concluso. Le pistole per gli agenti il comando della polizia del Comune le ha ma non vanno ancora “in strada”.

Ora l’amministrazione però avvia l’acquisto anche dei giubbotti antiproiettile. Una necessità che viene argomentata dal comandante Massimiliano Zurru nella richiesta di acquisto di tre giubbotti sul fatto che da tempo ormai anche la polizia locale è diventata in città una forza complementare a polizia di Stato e carabinieri. «Il personale della polizia locale di Nuoro - sottolinea Zurru - è frequentemente impegnato in servizi di pronto intervento e controllo del territorio che possono comportare situazioni di potenziale rischio per l’incolumità fisica degli operatori che, nell’espletamento delle proprie funzioni, potrebbe trovarsi a operare in situazioni critiche o contesti con elevato indice di pericolosità, rendendo necessaria la dotazione di equipaggiamenti specifici per la protezione personale».

