Servizi e opere pubbliche: il Consiglio dice sì 

Decisione unanime del Consiglio comunale di Pabillonis di mettere a bilancio alcune somme provenienti da Regione e ministero che permetteranno nuove opere sul territorio comunale.

Viabilità

Si comincia dalla piazza della chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Neve: è in fase di conclusione la conferenza dei servizi per iniziarne il rifacimento, con Soprintendenza e ufficio tutela paesaggistica che si sono espressi positivamente. Sarà necessario dare incarico a un archeologo nell’eventualità si dovessero effettuare scavi che vanno al di sotto della pavimentazione stradale: «Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione esistente e del massetto, non ci dovrebbe essere questa necessità – comunica il sindaco Riccardo Sanna – entro un mese approveremo il progetto esecutivo definitivo e dal mese prossimo l’ufficio tecnico potrà bandire la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori». Lavori anche sulle strade rurali: sono arrivati 200mila euro dalla Regione per la manutenzione straordinaria della bia Uras e bia Mogoro, nella località Sisca. Soddisfazione anche dalla minoranza: «Agevolerà il percorso per arrivare ad alcune aziende», commenta Stefania Erdas.

Asilo e digitale

Previsti anche diversi trasferimenti di fondi Pnrr: 77mila 897 euro per l’abilitazione del cloud per i servizi della pubblica amministrazione, 14mila per l’attivazione Spid nel sito comunale e 12mila 150 per alcune funzionalità dell’app Io. Disponibili anche 15 mila euro per il potenziamento del nido comunale: «Ci saranno adeguamenti per consentire l’accesso a più bambini, ora sono 20, ma si potrà garantire qualche posto in più», specifica Sanna. Infine, 58mila 905 euro come contributo agli enti locali per compensare spese dovute alle conseguenze del Covid19 che serviranno a garantire gli equilibri di bilancio, assieme a 33mila 243 euro per finanziare nuovi progetti Reis che partiranno nei prossimi mesi. Infine, 6mila 566 per finanziare la redazione dei piani per il rischio idrogeologico, gestiti dall’ufficio tecnico.