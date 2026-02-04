Servizi e negozi, la sfida del Pip 

Con l’approvazione della variante al Puc e al Piano degli insediamenti produttivi, il Consiglio comunale ha deciso un ulteriore avanzamento nella pianificazione economica e territoriale di Marrubiu. «Un passaggio fondamentale per trasformare un’area strategica in un motore di sviluppo - ha evidenziato il sindaco Luca Corrias - Questa scelta non è un semplice aggiornamento tecnico ma un intervento che permette di mettere ordine e prospettiva in un comparto che per anni ha espresso solo una parte del suo potenziale». Il sindaco ricorda che «non si consumerà nuovo suolo, né aumentiamo le volumetrie, ma rendiamo l’area più moderna e attrattiva per le imprese».

Scelta strategica

Corrias sottolinea come l’area, tra la Statali 126 e 131, rappresenti un nodo infrastrutturale di primaria importanza, capace di intercettare flussi e investimenti. «Con questa variante – ha aggiunto - governiamo uno sviluppo già in atto, introducendo destinazioni commerciali e direzionali compatibili e colmando un vuoto normativo che aveva frenato la crescita del comparto». L’assessora Claudia Marras ha rimarcato l’importanza strategica dell’atto. «L’aggiornamento del Pip era ormai indispensabile. Dobbiamo dotare il paese di uno strumento urbanistico realmente aderente alle esigenze economiche attuali, capace di favorire attrattività, servizi e nuove opportunità di sviluppo – ha detto - Ampliamo le destinazioni d’uso, rendiamo più chiara la disciplina delle aree produttive e individuiamo in modo puntuale gli spazi destinati alle energie rinnovabili, governando la transizione energetica con equilibrio e responsabilità». Marras ha ricordato anche il contributo regionale ottenuto nel 2024. «La Regione ha riconosciuto la validità del nostro percorso, assegnandoci un finanziamento di 12.750 euro. È un segnale di fiducia e un incentivo a proseguire su questa strada». La variante recepisce inoltre le prescrizioni del Pai e del Piano stralcio delle fasce fluviali, rafforza il principio di invarianza idraulica, introduce percentuali minime di superfici permeabili e disciplina gli impianti da fonti rinnovabili con criteri di mitigazione paesaggistica. «Questa scelta – ha concluso il sindaco – valorizza uno degli ingressi principali del paese, trasformandolo in una porta di sviluppo e opportunità per tutta la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA