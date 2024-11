Servizi e informazioni in rete nel portale dedicato ai turisti 

È stato presentato venerdì sera il portale turistico del Comune di Lanusei, utile a mettere in comunicazione visitatori e attività locali. Il sito web, estateinsardegna.it contiene tutte le informazioni di cui ha bisogno un turista per organizzare la sua vacanza in Sardegna, dai migliori locali, a dove trovare botteghe di prodotti tipici, stabilimenti balneari, servizi di noleggio per esplorare l’isola a 360 gradi. Il turista troverà tutte le info utili su dove soggiornare, dove pernottare, dove mangiare, dove fare acquisti, quali attrazioni ed eventi, e quali percorsi fare alla scoperta dell’isola. Le attività, non solo lanuseine, possono inserire la loro offerta autentica con lo scopo di fare rete e costruire un’esperienza unica. L’assessore al Turismo Francesca Loi commenta: «Il portale, in cui crediamo molto, consente al comune di Lanusei di crescere in chiave turistica in maniera innovativa, facendo rete con gli altri comuni aderenti. il visitatore potrà accedere a un tour virtuale non solo del centro urbano ma anche del bosco Seleni. Il portale è arricchito anche dalle attività lanuseine che hanno deciso di aderire alla piattaforma». La spesa per il servizio è di 14 mila euro. (p. cam.)

