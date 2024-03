Servizi digitali, lo sportello per gli anziani  

La digitalizzazione di molti servizi comporta disagi per le persone anziane. Ma da ieri, a Casa Pani, il centro di aggregazione per anziani situato in via degli Scipioni 2, è attivo lo sportello informativo e di supporto all’accesso dei servizi telematici riservato agli over 60.

Due volte alla settimana - il lunedì dalle 10.30 alle 13 e il venerdì dalle 15.30 fino alle 18 - gli operatori aiuteranno le persone nella creazione dello Spid, nell’invio di pratiche online e nell’accesso ai portali digitali. Ma offriranno supporto anche per quanto riguarda documenti quali la carta d'identità elettronica, l'applicazione dei servizi pubblici conosciuta come “IO”, i pagamenti pago PA, l'accesso ai servizi telematici del Comune, garantendo anche piena assistenza nell'utilizzo delle mail e nella gestione delle bollette online. L'iniziativa rientra nell'ambito del Plus21 con la collaborazione della cooperativa sociale As.Ge.Sa. Per informazioni 070 900507.

