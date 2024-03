Servizi digitali, l’incubo per la terza età 

Spid, Pec, email, Otp, social e altre diavolerie. Oggi navigare nel mondo del web non è facile. Tutto ormai passa attraverso i siti web e l’online, dalla carta d’identità al passaporto, dall’estratto conto al bonifico, dalle ricette mediche alle bollette elettriche. Operazioni non sempre facili, che spesso diventano ostacoli insormontabili per i meno giovani. Ma guai ad alzare bandiera bianca. Per chi si arrende ai progressi dell’informatica, il Comune mette a disposizione un team di assistenti sociali preparate per affiancare anziani e disabili nel mondo, spesso insidioso, di internet.

Il supporto

«Il servizio sociale professionale, tramite le assistenti sociali, affianca le persone che necessitano di supporto nell'ambito delle ordinarie attività», afferma Viviana Lantini, assessora comunale ai Servizi sociali. «Per casi di particolare fragilità (anziani o disabili) è attivo un servizio di tutoraggio che guida, orienta e aiuta i cittadini nell'accesso ai servizi, in particolare in coincidenza con bandi in scadenza per erogazione di contributi». Spid e carta d’identità elettronica in molti casi sono gli unici strumenti per accedere a informazioni fondamentali per chi non è più giovane. «In via Nazario Sauro tutti i giorni di mattina è in funzione uno sportello che offre assistenza a chi ha necessità di fare lo Spid, ha bisogno di aiuto per il suo funzionamento o dell’inoltro di domande». Sembra un paradosso, ma lo sportello è contattabile attraverso un’email dedicata. «La casella di posta elettronica spid.sociale@comune.cagliari.it non è l’unico sistema per prenotare un appuntamento», aggiunge l’assessora. «Chi non è in grado di inviare la posta elettronica può rivolgersi direttamente allo sportello, dove troverà dieci persone in grado di dare assistenza. I servizi in generale e le Circoscrizioni sono disponibili a chi fa richiesta di aiuto per il superamento di qualunque difficoltà, anche digitali».

Mente allenata

Luciano Pittau è il primario del reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità. Con il suo team di esperti cerca di contrastare l’invecchiamento. In pratica la lotta è completamente incentrata sul cervello e su tutto ciò che può mantenerlo intatto, con un occhio di riguardo agli acciacchi. Passi da gigante ne abbiamo fatti, tanto che «con il giuso stile di vita i 65 anni di oggi, in termini di forma fisica e cognitiva, corrispondono ai 45 anni di 30 anni fa», precisa lo specialista. Il mondo del web spesso non è a misura degli anziani. «Il problema non riguarda solo loro, ci sono molti 60enni che hanno difficoltà a confrontarsi con app, smartphone e spid, non è sempre semplice accedere ai servizi pubblici». I social – soprattutto Facebook - e internet sono una buona palestra anche per il cervello? «Certamente, è chiaro che qualsiasi stimolo cognitivo rappresenta un fattore positivo. Le cellule cerebrali hanno un’elasticità e se le stimoli mantengono la connettività».

L’informatica potrebbe essere il sale della vita? «Sì, anche se abbiamo anziani che hanno perso l’incentivo alla vita». Un consiglio? «È fondamentale seminare a suo tempo, prima di entrare a pieno titolo nella categoria degli anziani». La geragogia? «Sì, l’educazione all’invecchiamento ha come obiettivo la psico-attivazione dell’anziano, al mantenimento della sua autonomia e alla migliore organizzazione del suo ambiente di vita».

