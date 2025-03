Servizi digitali e spazi per il lavoro condiviso nell’ex sede del Gal 

Arzana accelera sul fronte dell’innovazione. Lo sportello di facilitazione digitale è operativo in Comune: offre ai cittadini supporto nell’uso delle tecnologie e nell’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. «Il servizio - annunciano il sindaco Angelo Stochino e l’assessore alla Programmazione, Diego Piras - sarà ulteriormente potenziato con la creazione di un’area dedicata al co-working, che verrà ospitata negli ex uffici Gal di piazza Roma». Qui i cittadini potranno continuare a beneficiare dell’assistenza digitale, mentre i nomadi digitali e i lavoratori in smart working troveranno spazi adeguati per la propria attività professionale. «L’attivazione dello sportello è un primo passo fondamentale per accompagnare i cittadini verso un uso più consapevole delle tecnologie», dichiara Stochino. Un elemento chiave del percorso è il completamento dell’installazione della fibra ottica che garantirà una connessione stabile in tutto il centro abitato. «Con l’attivazione dello sportello abbiamo già fornito un servizio essenziale ai cittadini, ma vogliamo fare di più: la creazione dell’area co-working darà una spinta al progetto, rendendo il nostro Comune un punto di riferimento per i lavoratori digitali e per chi cerca un ambiente con una connettività di alto livello», conclude Piras. (ro. se.)

