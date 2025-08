Servizi digitali e realtà virtuale nel museo archeologico 

Presentazione ufficiale del nuovo allestimento al Mab, museo archeologico Barreca. È il risultato definitivo dell’attuazione di quanto previsto dal progetto “SmArt Sulky Mediterranea Art”, finanziato dal ministero dell’interno. Sarà possibile ammirare le importanti novità. Fra queste, postazioni multimediali, giochi, realtà virtuale e aumentata, sono solo alcune delle importanti novità in presentazione, accompagnate dall’esposizione di nuovi e importanti reperti che arricchiranno le teche che custodiscono i reperti archeologici. L’importante appuntamento al quale l’invito è rivolto alla cittadinanza e ai visitatori, è fissato per domani alle 20, nel museo archeologico. Dopo gli interventi istituzionali del sindaco Ignazio Locci e dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas e del direttore onorario Piero Bartoloni, il programma prevede la visita guidata alla struttura museale: un tour esclusivo tra le sale espositive e le novità introdotte dal progetto SmArt, per scoprire come arte e tecnologia raccontano la storia di Sulky. A fare da contorno, musica dal vivo con le note di Carol Mello, Cristian Ferlito e Matteo Gallus, che accompagneranno i visitatori in un’atmosfera unica, tra archeologia e suggestioni mediterranee, e un’interessante degustazione guidata di importanti vini.

