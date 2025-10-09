VaiOnline
Sestu.
10 ottobre 2025 alle 00:25

«Servizi del Ctm, bisogna accelerare» 

Davanti a tempi che sembrano troppo lunghi per avere il servizio del Ctm a Sestu, la consigliera comunale e capogruppo Pd, Michela Mura, chiede che si acceleri. E lo fa con un sollecito scritto, rivolto alla presidente della commissione Servizi al Cittadino, Ignazia Ledda.

«Dopo 23 giorni, nonostante due solleciti verbali, la presidente Ignazia Ledda continua a non convocare la commissione. Siamo nuovamente costretti a chiedere formalmente che venga convocata», scrive la consigliera di minoranza, in un comunicato. La commissione serve infatti per definire una delibera sul trasporto pubblico urbano: la base delle condizioni con cui il Ctm potrebbe lavorare a Sestu. La consigliera poi riassume le tappe degli ultimi mesi: «L’8 luglio abbiamo approvato la mozione sul trasporto pubblico urbano, il 2 settembre c’è stato il primo sollecito alla presidente Ledda, il 16 settembre la prima commissione consiliare, alla presenza del presidente Ctm Fabrizio Rodin, il 22 settembre nella tavola rotonda organizzata da Ctm nella Settimana della Mobilità l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca ha detto, tra le altre cose, che siamo in ritardo sulla stesura del nuovo contratto». La data di scadenza dei contratti di servizi, dopo la proroga della Regione, rimane il dicembre 2026. (g. l. p.)

