«Servizi da garantire, non si possono azzerare» 

Nei piccoli paesi l’emergenza dimensionamento è più sentita che altrove. Da Pau, la sindaca Alessia Valente sottolinea che i tagli delle autonomie scolastiche sono un problema che si somma ad altre emergenze: «Una su tutte è lo spopolamento, che si può contrastare offrendo servizi e non azzerandoli, come potrebbe accadere in questa fase accorpando le diverse autonomie scolastiche», argomenta la sindaca del piccolo centro dell’Oristanese. «Per cui è necessario intervenire in maniera decisa per evitare che continuino queste lotte tra i Comuni e le autonomie scolastiche o tra le diverse autonomie scolastiche perché non vogliamo cedere a compromessi», conclude Valente. «Le diverse autonomie scolastiche devono essere mantenute e, con esse, tutti i punti di erogazione del servizio, i cosiddetti Pes».

