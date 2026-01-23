VaiOnline
Serramanna.
24 gennaio 2026 alle 00:11

Servizi comunali: piano da 2,4 milioni 

Il Consiglio comunale di Serramanna ha approvato il programma triennale per l’acquisto di beni e servizi per il triennio 2026-2028. L’atto, collegato all’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) contiene le previsioni di spesa per 2 milioni e 358 mila euro nel triennio. Il tutto per garantire servizi che spaziano dalla pulizia dei locali comunali (288 mila euro bilanciati per tre anni) al servizio di ristorazione scolastica (410 mila euro la spesa). Non è tutto. Il programma triennale per l’acquisto di beni e servizi, votato dal gruppo di maggioranza del sindaco Gabriele Littera (relatore in Aula dell’ordine del giorno) contiene altre importanti voci di spesa per servizi quali l’assistenza scolastica specialistica (170 mila euro la spesa prevista nel triennio), la fornitura di energia elettrica negli stabili comunali (280 mila euro), la manutenzione del verde pubblico (324 mila euro), l’assistenza domiciliare (735 mila euro) e la manutenzione della rete idrica per cui sono previsti investimenti per complessivi 150 mila euro. Una proposta, quest’ultima, che ha raccolto il dissenso della minoranza, che si è astenuta, in polemica sugli investimenti sostenuti dell’ente, nelle more del passaggio del servizio idrico ad Abbanoa. ( ig. pil. )

