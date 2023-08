Servizi cimiteriali, appalto esterno prorogato sino a ottobre 

Un proroga di tre mesi è stata concessa dal Comune alla ditta che si occuperà degli interventi nel cimitero: l'appalto è scaduto, ma il bilancio non è stato ancora approvato e non si può avviare un nuovo bando.

Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno pubblicato una determinazione sull'argomento. Dal 2017 l'amministrazione (allora guidata da Enrico Collu) aveva esternalizzato le tumulazioni e le inumazioni sul camposanto. A occuparsene negli ultimi tempi era stata la Malv 2015, società cooperativa di Senorbì. Una prima proroga c'era stata a febbraio 2023 fino a luglio, ora dal Comune rilanciano con altri tre mesi, da agosto fino a ottobre.

«È in corso di predisposizione il bilancio per l’esercizio provvisorio 2023», spiegano dagli uffici, «ed attualmente non è possibile procedere alla pubblicazione della nuova procedura di affidamento dei servizi cimiteriali». Una soluzione adottata anche perché è considerato «improcrastinabile garantire il servizio di tumulazione, inumazione, nonché provvedere al servizio di apertura e chiusura con presidio della camera mortuaria in caso di necessità, trattandosi di servizio di pubblico interesse». Il Comune verserà per tre mesi 2.500 euro. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA