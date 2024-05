Servizi chiusi nei giorni di festa «Noi malati di sclerosi multipla paghiamo i tagli alla sanità» 

Malata di sclerosi multipla e abbandonata dagli ospedali specializzati. Un altro capitolo nel libro senza fine dei disagi della sanità in Sardegna. È l’esperienza, e ne avrebbe fatto volentieri a meno, di Ylenya Mereu, 49 anni, di Sestu, che racconta la sua via crucis di paziente. Seguita dal Binaghi di Cagliari, è stata male martedì scorso e, contattato l’ospedale di riferimento, si è sentita rispondere, racconta, «che il servizio non era operativo: nei giorni festivi non effettua ricoveri. Solo in day hospital e su prenotazione».

«Martedì mi sono svegliata con le gambe che non funzionavano più. Era chiaramente un nuovo segnale della mia malattia». La prima tappa è al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, dove Ylenya fa i primi accertamenti. «I medici mi hanno fatto tutti gli esami possibili per escludere ogni altra patologia. Purtroppo non potevano farmi quello neurologico, il più importante, e hanno passato tutta la giornata a contattare gli altri ospedali». Anche Ylenya, da parte sua, contatta il Binaghi, ma ha un’amara delusione: «Mi hanno risposto che il servizio non è operativo nei festivi, non effettua ricoveri, e li fa solo in day hospital e su prenotazione». Tutto scritto in una mail dove la segreteria dell’ospedale si scusa e assicura che se Ylenya prenota sarà accolta «il prima possibile».

Ma intanto c’era un’emergenza da risolvere. «Prima mi hanno proposto il San Francesco di Nuoro, ma in forse». Neanche a parlarne invece per il Brotzu: «Era strapieno». Alla fine viene trovata la soluzione, il Policlinico. «I medici e paramedici del Santissima Trinità mi hanno portata lì in ambulanza alle 22.30, dopo una giornata di attesa, con tanta cura e gentilezza. Mi ha visitata un neurologo. Poi mi hanno riportata all’ospedale di Is Mirrionis, perché al Policlinico non c’erano posti letto. Sono rimasta al Santissima, per fare le terapie che mi hanno prescritto». Al momento è ancora ricoverata. «Sono rimasta in osservazione e poi da oggi sarò al Binaghi».

Un’odissea che, chi è malato, in Sardegna conosce bene. «Non voglio criticare gli ospedali, ci sono professionisti meravigliosi, competenti, che fanno tutto il possibile e affrontano turni massacranti con poche risorse. Ma voglio denunciare i tagli alla sanità. È una vergogna essere abbandonata in questo modo con una patologia invalidante come la sclerosi multipla, essere stata dirottata in un ospedale che nulla ha a che vedere con questa patologia. Io parlo a nome di tutti i pazienti nella mia situazione». E chiede, «un reparto per le emergenze, dove chi sta male il sabato o la domenica può avere supporto medico e iniziare le cure. E un reparto degenze dove chi ha bisogno può essere ricoverato lì, e non altrove».

Ylenya ha avuto la diagnosi di sclerosi multipla un anno fa, «proprio grazie al dottor Giancarlo Coghe del Binaghi, ma stavo male da tempo, ho avuto più ricoveri prima che se ne venisse a capo». Il disagio nasce anche dal taglio di posti al Binaghi. «Per fare spazio a un reparto Covid hanno tolto a noi i posti letto». Tutto questo nonostan te la Sardegna sia la regione con più persone affette da sclerosi multipla, come ben sa l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che segue anche il caso di Ylenya. Lei ha fatto anche un appello con un post su Facebook: «Presidente Alessandra Todde, vuole fare la differenza? Noi aspettiamo lei».

