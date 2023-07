Servizi bancari e pagamenti online: è fintech-mania  

Controllare il saldo con una app, effettuare bonifici dal pc o dallo smartphone, pagare le bollette di luce e gas con la carta di credito. Anche i sardi sembrano aver ormai detto addio ai vecchi metodi di risparmio, pagamento e investimento. La conferma arriva da una ricerca condotta da Qonto, azienda leader in Europa nel campo del business finance management, che ha voluto “indagare” quanto sia conosciuto nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole il cosiddetto “settore fintech”. Ovvero, il campo della tecnologia applicata ai servizi bancari, finanziari e assicurativi. E dai risultati è emerso che nel Mezzogiorno, Sardegna compresa, l’utilizzo di app, programmi e strumenti di pagamento per gestire, spendere e investire i propri soldi è molto più diffuso di quanto si possa pensare.

I numeri

L’indagine rivela infatti come l’88% della popolazione italiana residente nelle regioni del Sud o nelle Isole usa regolarmente almeno un’app per pagamenti, attività bancarie, prestiti o altre attività finanziarie nella propria vita personale o professionale. E il 78% di questa fetta di popolazione italiana dichiara di possedere almeno un conto online, che sia personale o aziendale. In Sardegna l’utilizzo regolare di almeno una app “fintech” sfiora addirittura il 94% e altissima è la percentuale di utenti che gestiscono le loro finanze attraverso il web. L’87% degli intervistati nell’Isola ha confermato infatti di avere un conto bancario “digital”, percentuale che sale a praticamente al 100% tra le donne, che in quest’ambito si dimostrano dunque più “smart” degli utenti uomini.

La maggioranza dei sardi interpellati (il 56%) ha rivelato di effettuare pagamenti tramite carte di credito o di debito oppure direttamente attraverso app come Satispay. Ci si divide equamente: nel dettaglio, infatti, tra i sardi che effettuano pagamenti elettronici, una metà lo fa usando autonomamente sistemi digitali come app, siti web, PagoPA, mentre l’altra metà usa carte o sistemi elettronici presso punti fisici, come poste, tabaccherie.

Contanti e sicurezza

Ma c’è chi resiste: il 43% dei sardi continua infatti a preferire il pagamento in contanti. Differenze di abitudine significative si registrano però tra uomini e donne. In Sardegna ben il 75% delle donne preferisce affidarsi ancora ai contanti, contro il 33% degli uomini. «Quando si parla di gestione del denaro in modalità digitale, alcuni dei temi più importanti da tenere in considerazione sono quelli dell’affidabilità e della sicurezza», sottolinea Qonto nella sua indagine.

A questo proposito, servizi e prodotti fintech sono considerati affidabili e sicuri dall’89% degli intervistati del Mezzogiorno d’Italia. In Sardegna, in particolare, l’87,5% delle persone interpellate ritiene che gli strumenti fintech contribuiscano complessivamente a migliorare la vita, anche se il 56.25% degli intervistati li ritiene sì sicuri, ma non quanto quelli tradizionali. “Solo” 4 sardi su 10 ritengono invece che app bancarie o pagamenti elettronici siano sicuri quanto o addirittura di più degli strumenti tradizionali.

Poca conoscenza

Ciò nonostante, le nuove tecnologie applicate a risparmio e finanza sono ormai imprescindibili. Ma, a fronte di un utilizzo ormai generalizzato e di una percezione positiva di questi strumenti, in molti ammettono di non conoscere a fondo il settore. Della serie: Fintech, tutti lo usano, pochi lo conoscono nel dettaglio. Il 41% degli intervistati in Sardegna ha dichiarato infatti di aver sentito parlare e di utilizzare gli strumenti finanziari e digitali, ma di non saperne praticamente nulla. Percentuale che però scende a solo il 25% nel caso delle donne, che nell’Isola, anche in questo caso, confermano una maggiore dimestichezza con le nuove tecnologie applicate alla gestione delle finanze.

«Questi dati sono l’ulteriore conferma di come l’Italia sia, a dispetto di quanto si creda, un Paese in crescita per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia applicata alle finanze», commenta Mariano Spalletti, Country Director di Qonto in Italia. «Rimane tuttavia una conoscenza limitata di questo settore e c’è ancora bisogno di fare educazione sul tema e sfruttarne a pieno il potenziale».